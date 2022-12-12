Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

12 дек. 12:17

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили реализацию трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении,

"Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. Условлено о дальнейших контактах", - сказано в сообщении.