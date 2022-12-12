Во Владикавказе все школы и детсады ушли на карантин

12 дек. 12:12

Школы и детские сады Владикавказа приостановили учебный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, информирует пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что по 14 декабря школьники будут заниматься в дистанционном режиме. «В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также превышением порогового значения (более 20%) заболевших обучающихся школ и воспитанников детских садов города, в соответствии рекомендациями Роспотребнадзора, образовательные учреждения Владикавказа с 10 по 14 декабря приостанавливают свою деятельность», - говорится в сообщении.