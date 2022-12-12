Венгрия заключит соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана

12 дек. 11:59

В субботу, 17 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подпишет соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию по подводному кабелю на дне Черного моря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши.

Он подчеркнул, что заключение договоренности состоится в Бухаресте, передает ТАСС.

По данным информагентства MTI, в мероприятии также будут участвовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Румынии Клаус Йоханни и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.