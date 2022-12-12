Крупнейшее наводнение произошло в Анталье

12 дек. 11:54

В курортной провинции Анталья в Турции в ночь на понедельник из-за ливня случилось сильнейшее за 50 лет наводнение, сообщает газета Star.

Наводнение разрушило мосты, смыло автомобили, затопило теплицы.

"В районе Кумлуджа в Анталье ливень и гроза, продолжавшиеся с вечера, усилились после полуночи. После ливня, который прошел в районах Салур, Сарыкасу и Ортакёй, ручей Гавур, проходящий через районный центр, переполнился", - пишет газета.

"Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили", - рассказал мэр Кумлуджи Мустафа Келеоглу.

Он добавил, что власти приведены в состояние высокой готовности. "Мы хотим, чтобы наши граждане были осторожны, чтобы не было человеческих жертв", - отметил мэр..

Район Кумлуджа находится примерно в 90 км западнее города Анталья.