В течение года в Казахстан вернулись свыше 17 тыс этнических казахов

12 дек. 11:34

В Казахстан с начала 2022 года вернулись 17 888 этнических казахов. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.

В ведомстве отметили, что это данные на 1 декабря. Как отмечается, все приехавшие получили статус кандасов (этнические казахи).

В Минтруда пояснили, что 63,5% приехавших являются выходцами из Узбекистана, 9,9% - из России, 9,1% - из Туркменистана, 4,9% - из Монголии, 4% - из других стран, передает агентство Anadolu.

В общей сложности с 1991 года по настоящее время в страну вернулись 1 105,7 тыс. этнических казахов.