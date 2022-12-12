Босфор покинули 8 из 24 танкеров с нефтью

12 дек. 11:42

Восемь из 24 танкеров с нефтью прошли через Босфор, предоставив подтверждение того, что их P&I страховка действительна, сообщает Главное управление по морским делам Минтранспорта и инфраструктуры Турции.

"После 1 декабря 2022 года восемь из 24 танкеров с нефтью, завершили проход через Босфор, предъявив письмо-подтверждение того, что страховка P&I, содержащая запрошенную нами информацию, действительна. Сейчас еще четыре танкера с 475 тыс тонн нефти включены в план прохода через Стамбульский пролив. Ими предоставлено соответствующее письмо-подтверждение. Ожидается, что они пройдут через Босфор 12 декабря", - сказано в заявлении.

Остальные 12 танкеров пока не предоставили необходимые документы и находятся на якорной стоянке. Они перевозят 1,8 млн тонн нефти.

В заявлении также говорится, что единственный танкер с российской нефтью предоставил соответствующее письмо-подтверждение и сегодня пройдет по Босфору в южном направлении.