Мишустин призвал сделать социальную газификацию зримой

12 дек. 11:36

В домах у россиян должен быть газ, констатировал глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сохранить темпы социальной газификации.

"Сейчас важно не сбавлять набранных темпов, чтобы в домах был газ, [чтобы] люди видели конкретные результаты нашей работы", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин отметил, что "правительство продолжает работу по социальной газификации, которая была запущена в прошлом году по решению президента". "В целом уже около 800 тыс наших граждан решили воспользоваться бесплатной возможностью на подведение газа до границ участков своих домов", - сообщил Мишустин.