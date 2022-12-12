Россия может ужесточить допуск иностранных авиакомпаний

12 дек. 11:30

Минтранс РФ в начале декабря получил от Ространснадзора предложение ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на копию документа.

В Ространснадзоре считают, что в России следует ввести программу оценки безопасности иностранных авиакомпаний по аналогии с другими странами. Перевозчики должны будут пройти аудит по безопасности прежде чем получить разрешение летать в Россию.

Поводом для ужесточения правил допуска авиакомпания в ведомстве назвали возможность введения Россией ответных санкции на запреты и ограничения со стороны иностранных государств "по не связанным с безопасностью полетов мотивам".

В документе также отмечается, что российским перевозчикам аннулировали разрешения для полетов в ЕС, так что когда рейсы можно будет возобновить, компания придется снова проходить оценку безопасности. При этом авиакомпании Европы смогут запустить рейсы в Россию сразу, так как в стране отсутствуют симметричные меры.