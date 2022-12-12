Страны Евросоюза пока не согласовали очередной пакет санкций против России

12 дек. 10:59

Страны Европейского союза пока не согласовали девятый пакет санкций против России. Об этом заявил в преддверии заседания министров иностранных дел стран Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

"Это будет очень длинный и сложный Совет МИД, поскольку в повестке Иран и девятый пакет санкций против России. Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что предложение внесено, а теперь его должны утвердить министры.

Глава европейской дипломатии рассчитывает, что новые меры против РФ удастся согласовать 12 или 13 декабря. При этом он подчеркнул, что это будет нелегко, так как среди стран-членов существуют разные мнения.