В Казахстане поделились нефтяными ожиданиями 

12 дек. 11:21

Уровень добычи нефти в Казахстане по итогам нынешнего года, как ожидается, составит 84-85 млн тонн вместо запланированных 85,7 млн, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Ожидалось 85,7 млн тонн. Но были проблемы с месторождением Кашаган. [По итогам года] ожидается 84 млн тонн, постараемся 85 млн тонн", - сказал он журналистам.

По его словам, в 2023 году в республике планируется добыть более 90 млн тонн нефти. Ранее сообщалось, что объем добычи нефти в Казахстане по итогам 2021 года составил 85,9 млн тонн, в 2020 году - 85,7 млн тонн.