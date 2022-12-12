COVID-19 выявили еще у 6376 россиян

12 дек. 11:21

В России за минувшие сутки выявили 6 376 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 213, в Санкт-Петербурге - 914, в Подмосковье - 87. В Краснодарском крае - 31, в Ставропольском крае - 9, в Крыму - 31, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 17, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 671 528. Госпитализированы за сутки 632 человека. Выздоровели 5 302 пациента, за все время - 21 066 616.

Умерло за сутки 50 человек, с начала пандемии - 392 661.