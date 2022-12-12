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Боррель: ЕС примет очень жесткие санкции против Ирана

Боррель: ЕС примет очень жесткие санкции против Ирана

Евросоюз (ЕС) примет очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками в Россию, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. 

"Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов", - сказал он по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Далее Боррель отметил, что санкции, которые будут утверждены сегодня, вводятся одновременно по гуманитарным причинам.

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