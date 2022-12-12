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Строительный гипермаркет горит в Балашихе

Строительный гипермаркет горит в Балашихе

В подмосковной Балашихе горит строительный гипермаркет "Стройтракт", пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Общая площадь ТЦ составляет 12,5 тыс кв м. Огонь распространился уже на два этажа на площади 10 тыс кв м. На площади 900 кв м произошло обрушение кровли.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя. "Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков", - считает собеседник ТАСС.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

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