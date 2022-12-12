В МИД России назвали встречу представителей Турции и Сирии их суверенным решением

12 дек. 10:48

Инициативы по проведению встреч между Турцией и Сирией являются суверенным решением этих двух стран. Об этом заявил 12 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Что касается вопросов организации встреч на различных уровнях, в том числе на высшем, мы исходим из того, что это решение двух суверенных государств, в данном случае Турции и Сирии", - сказал он по итогам политических консультаций между Россией и Турцией, пошедших с Стамбуле.

Замминистра подчеркнул, что в Турции есть понимание того, что необходима нормализация и поддержание отношений со всеми странами-соседями в регионе, в том числе с Сирией. "Судя по сообщениям, контакт между Анкарой и Дамаском есть. Мы, повторюсь, выступаем за нормализацию отношений", - цитирует Вершинина ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что после переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, прошедших в начале августа в Сочи, в Турции обсуждается возможность налаживания прямых контактов между турецким и сирийским лидерами.