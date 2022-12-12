Токаев: качество жизни в Казахстане падает

12 дек. 10:44

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства республики, рассказал о падении качества жизни населения в стране.

Он считает, что в словах граждан, выражающих недовольство работой властей, есть правда. "К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех", - цитирует его портал Nur.kz.

При этом глава государства заявил, что следующий год может оказаться более сложным и трудным, чем текущий.