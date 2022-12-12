В Узбекистане открываются первые магазины российской сети "Светофор"

На этой неделе в Узбекистане откроются первые супермаркеты российской торговой сети "Светофор".
"Открытие первых в стране магазинов состоится 14 декабря в Ташкенте и 15 декабря в Фергане и Андижане. "Светофор" – одна из крупнейших в России розничных торговых сетей, включающая в себя магазины бросовых цен", – сообщили в Торговом представительстве России в Узбекистане.
Формат магазинов – жесткий дискаунтер с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной группы. Цены в магазинах обычно примерно на 20% ниже среднерыночных за счет работы напрямую с производителями, жесткого контроля над затратами и минимальной торговой надбавки.
Сеть "Светофор" в России работает с 2009 года, активно расширяясь с 2012 года. В 2017 году компания вышла на рынки Беларуси и Казахстана, в Европе сеть известна под брендом Mere.