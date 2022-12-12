Матвиенко рассказала школьникам о Конституции РФ

12 дек. 10:44

Многие зарубежные эксперты оценивают российскую Конституцию как одну из лучших в мире, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Конституция содержит колоссальный объединительный потенциал и потенциал развития для будущих поколений. С моей точки зрения, это стало возможным благодаря тому, что ее авторами были не только, а может быть, не столько юристы и эксперты, а реальные россияне. В самом начале конституции сказано, что она написана от лица многонационального народа Российской Федерации", - сказала она в видеообращении к школьникам, которое включено в рекомендации по проведению уроков "Разговоры о важном" в российских школах в День Конституции РФ.