МИД РФ: Стамбул – это удобная площадка для контактов России и США

12 дек. 10:36

Стамбул является удобной площадкой для контактов между РФ и США, но Москва не видит конструктивного подхода Вашингтона, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Такие контакты ведутся на отдельном треке. Стамбул является удобной площадкой для подобного рода контактов. Могу сказать, что любые контакты полезны, но, к сожалению, мы не видим конструктивного подхода с американской стороны, нацеленного на конкретные результаты", - сказал дипломат российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о проходящей в Турции встрече США и РФ по визовым вопросам на уровне профильных департаментов.