В Нацбанке Казахстана рассказали, когда случится пик инфляции

12 дек. 10:29

Пик роста инфляции в Казахстане случился в начале следующего года, рассказал председатель Национального банка республики Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства с участием президента.

"Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления и перестроек логистических цепочек поставок и увеличения кредитования. До конца года ожидается повышение инфляции до 20-21%, достижение пика в первом квартале 2023 год", - сообщил Пирматов.

Нацбанк республики продолжает реализацию дезинфляционной политики, отметил он. "С учетом принимаемых мер в 2023 году прогнозируется снижение инфляции до 11-13%", - заявил председатель Нацбанка.