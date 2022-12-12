Сегодня день памяти Гейдара Алиева – общенационального лидера Азербайджана 

12 дек. 10:10

Сегодня в Азербайджане отмечается день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, ушедшего из жизни 19 лет назад. Гейдар Алиев – основатель современного независимого Азербайджана, заложивший фундамент суверенной Азербайджанской Республики еще в 60-е годы. Его память чтят не только в республике, но и за рубежом.



Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года в Нахчыване, с 1944 года работал в органах государственной безопасности. В 1969 году возглавил Азербайджанскую ССР, и затем в течение 13 лет трудился над сохранением национального самосознания азербайджанского народа и его исторической памяти. Уже тогда Гейдаром Алиевым была сформирована идеология азербайджанства.



В 1982 году Гейдар Алиев был избран членом политбюро ЦК КПСС и получил назначение на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, став таким образом одним из ключевых руководителей СССР. В 1987 году, когда центр приступил к активному разжиганию армяно-азербайджанского конфликта, Гейдар Алиев ушел со всех должностей. Покинул Компартию в 1991 году в знак протеста против деструктивной политики центра на Южном Кавказе.



В первые полтора года после восстановления независимости Азербайджанской Республики Гейдар Алиев был председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и заместителем председателя Верховного Совета АР. 15 июня 1993 года он стал председателем Милли Меджлиса Азербайджана, и уже с 24 июня приступил к исполнению полномочий президента. 3 октября того же года азербайджанский народ проголосовал за избрание Гейдара Алиева президентом республики. В те годы Гейдар Алиев без преувеличения спас Азербайджанскую Республику от распада и гражданской войны, объединил многонациональный и многоконфессиональный азербайджанский народ.



В 1998 году общенациональный лидер был переизбран президентом на второй срок.



Гейдар Алиев ушел из жизни 12 декабря 2003 года в Кливлендской клинике США. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.



Крупнейшие мировые политики всегда с уважением отзывались об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве. Так, в книге "Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева", подготовленной "Вестником Кавказа" при поддержке Фонда Гейдара Алиева в 2013 году, знаменитый дипломат, экс-глава МИД и экс-премьер РФ Евгений Примаков отмечал, что Гейдар Алиев был безусловно, без преувеличений выдающимся человеком, который "поднял Азербайджан, сделал его одной из самых развитых республик в стране". "Он первый из Закавказья вошел в Политбюро, получил звание Героя Социалистического Труда. Это, возможно, даже вызывало ревность у его соседей. Однако выдвижение Алиева в Москву было заслуженным, правильным решением", - говорил тогда Евгений Примаков.



"Знаю, что к нему очень хорошо относился Юрий Андропов. И это было связано не только с выдающимися качествами Гейдара Алиева, но и с тем, что он возглавлял в свое время КГБ Азербайджана. Очевидно, это объяснялось и человеческими симпатиями к Гейдару Алиеву. Однажды (Алиев еще был Секретарем ЦК Компартии Азербайджана) мы ехали в машине, и в это время ему позвонил в машину Андропов, который отдыхал тогда на Северном Кавказе. Охранник и я вышли из машины. О чем они разговаривали, я не знаю, но сам факт, что Андропов ему позвонил, знаменателен", - рассказывал он.



Бывший премьер-министр и бывший президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес в той же книге "Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева" называл Гейдара Алиева проницательным и сильным духом лидером. "Он понимал, что в меняющемся мире ему придется подвергнуть Азербайджан глобальным влияниям и, как он отметил в своей речи на одном из Всемирных экономических форумов: "Мы делаем первый шаг в направлении активной интеграции Азербайджана в мировую экономику, чтобы показать, что наша страна открыта для иностранных инвестиций, бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества". Он быстро понял, что идти в ногу с мировой экономикой – означает процветание, а привязанность к ограниченной национальной экономике приведет к бедности", - говорил Шимон Перес.



Знаменитый израильский лидер лично познакомился с Гейдаром Алиевым на церемонии подписания "Контракта века" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Нам представился случай провести уникальную беседу и информативный обмен мнениями по широкому спектру вопросов, актуальных для обеих сторон, которые вызвали во мне глубокое уважение к нему как к смелому и преданному лидеру своей страны, заботящемуся о будущем. Я был поражен его неиссякаемой решимостью добиться и обеспечить лучшее будущее для своего народа и страны путем способствования экономическому росту и открытия Азербайджана для нового и меняющегося мира, вкупе со свободой вероисповедания, бытовавшей в его президентство", - рассказывал он.



"Учитывая основы, которые он заложил, признание, которое Азербайджан приобрел, и то, как он окреп благодаря нынешней политике, я думаю, что Азербайджан продолжит расти экономически, а его положение как важного игрока на международной арене упрочится, накапливая уважение международного сообщества и обеспечивая стабильность и процветание своего народа", - подчеркивал Шимон Перес.



О достижениях, которых добился независимый Азербайджан благодаря Гейдару Алиеву, говорил экс-президент США Джордж Буш-старший. "Его личный вклад в установление дружеских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, существующих в настоящее время, а также в сохранение независимости Азербайджана играет огромную роль. Решительность, которую он проявил в сфере достижения справедливого и длительного разрешения нагорно-карабахской трагедии путем мирных переговоров, сыграла огромную роль в установлении мира и стабильности в регионе. В то же время, его позиция и предпринимаемые действия сыграли первостепенную роль в привлечении иностранных инвестиций в больших объемах, которые укрепили экономическое положение Азербайджана. Эти достижения способствовали улучшению жизни миллионов азербайджанцев и создали все условия для вхождения Азербайджана в XXI век как независимого государства", - указывал Джордж Буш-старший.