Азербайджанские активисты проводят акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди (ВИДЕО)

12 дек. 10:04

Представители общественных организаций Азербайджана, блогеры и активисты перекрыли дорогу Шуша-Ханкенди.

Они требуют, чтобы их пропустили для мониторинга в зону ответственности временно размещенных российских миротворцев и выхода к ним командующего РМК Андрея Волкова.

Ранее сообщалось, что, несмотря на договоренность между руководством контингента и азербайджанской стороной о проведении мониторинга в районах дислокации РМК в Азербайджане, азербайджанские специалисты не смогли осуществить мониторинг из-за провокации незаконных армянских бандформирований.

Делегация из Азербайджана после провокации отказалась связаться с представителем сепаратистов Рубеном Варданяном, считающий себя "госминистром", и вернулась в Шушу.

Мониторинг должен был осуществляться на территории месторождений Гызылбулаг и месторождений Демирли. В обоих случаях ситуация повторилась. Азербайджанские экологи отказались иметь дело с "госминистром" фейкового режима сепаратистов, созданного Ереваном в Карабахском экономическом районе.