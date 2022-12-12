Россияне резко увеличили траты на противовирусные средства

12 дек. 10:08

За последние две недели траты россиян на противовирусные препараты выросли в 1,6 раза по сравнению со второй половиной ноября, свидетельствуют данные "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ), пишет РИА Новости.

"С 28 ноября по 9 декабря россияне потратили на противовирусные препараты почти 175 млн рублей, что на 57% больше, чем с 14 по 27 ноября. Количество транзакций в этой категории выросло в 1,5 раза – за две недели покупатели приобрели такие лекарства около 350 тысяч раз», - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, только за последнюю неделю расходы выросли на 33%, количество покупок – на 29%.

В количественном выражении граждане купили за последнюю неделю на 12% больше упаковок препаратов, чем за этот же период 2021 года.