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Мурашко отметил, что россияне стали жить дольше

Мурашко отметил, что россияне стали жить дольше

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года, прогнозируется, что к концу текущего года этот показатель будет еще чуть больше.

"Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года, мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше", - сказал глава ведомства, выступая на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения".

Далее Мурашко отметил, что Россия вышла на устойчивую траекторию по снижению смертности, показатели уже ниже, чем в 2019 году.

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