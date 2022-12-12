Жителей Москвы призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

12 дек. 9:55

Жителям Москвы следует пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. От этом говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В городе идет дождь со снегом. Вечером возможно образование гололедицы - в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом", - сказано в заявлении.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Москве будет идти дождь со снегом. "Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем", - отметили в департаменте.

Водителей также призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты во время движения и избегать резких маневров.