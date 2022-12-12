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Диетолог назвала неочевидный признак сахарного диабета

Диетолог назвала неочевидный признак сахарного диабета

Постоянное желание съесть сладкий перекус может возникать при неправильном режиме питания и сахарном диабете, обратила внимание диетолог Елена Соломатина.

«Часто люди даже не знают, что у них повышенный сахар. Энергия не поступает в клетки, мозг требует больше сахара и человеку хочется съесть больше сладкого. Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал. Люди неправильно питаются: едят много высокоуглеводной пищи, не компенсируют клетчаткой, белком», - сказала она в беседе с NEWS.ru.

Диетолог отметил также, что желание съесть десерт также возникает при голоде, когда организму требуется сладкие продукты для быстрого насыщения.

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