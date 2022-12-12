В Ташкентском вузе открылась выставка "Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа"

12 дек. 9:52

В Узбекистане в Ташкентском государственном педагогическом университета имени Назами открылась азербайджано-узбекско-турецкая выставка «Уникальные исторические карты Туркестана и Кавказа».

На выставке представлены исторические карты Средней Азии и Кавказа охватывающие древнейшие времена, средневековье, советский период. Также представлены фотографии боевых действий за независимость стран.

В рамках открытия экспозиции состоялась конференция на тему «Азербайджан-Узбекистан-Турция. Поэты независимости Ахмад Джавад, Абдулла Арипов,Мехмет Акиф Эрсой». Участниками стали представители Азербайджанского Культурного Центра, дипломаты посольств Азербайджана и Турции, руководство Общества Дружбы «Узбекистан-Азербайджан», а также представители науки, культуры, преподаватели и студенты.

Азербайджан придает особое значение отношениям с Тюркскими государствами, сказал в своем выступлении директор Азербайджанского Культурного Центра в Узбекистане Самир Аббасов. Он напомнил, что в течение года президент Ильхам Алиев совершил три визита в Узбекистан, эти встречи дали большой толчок развитию связей в различных областях.

В завершении вечера состоялся концерт, оркестр Народных музыкальных инструментов Узбекистана исполнил «Джан Азербайджан», «Чырпынырди Кара дениз», «Шукрия», «Лалелер» Ахмеда Джавада, «Мен нечун севаман Узбекистаны», «Улугумсан ватаним» Абдуллы Арипова, а также несколько произведений Мехмета Акифа Эрсоя. Хоровая капелла Консерватории исполнила государственные гимны Узбекистана-Азербайджана и Турции.

Секретарь посольства Турции в Узбекистане Бугра Доган и глава Тюркского фонда истории и культуры в Анкаре Низаметтин Айкурт, высоко оценили идею дружеского концерта и выразили благодарность Азербайджанскому Культурному Центру за данный проект.

Проект и организация выставки поддерживаются министерством культуры Узбекистана, Фондом тюркской истории и культуры в Анкаре.