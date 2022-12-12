Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

12 дек. 9:37

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.

Глава государства возложил венок к могиле советского и азербайджанского политического деятеля. Затем прозвучал гимн страны.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева также возложили цветы к могиле жены Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Кроме того, глава государства и первая леди почтили память известного политического деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.