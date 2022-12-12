СМИ: в Иране за убийство двух силовиков публично казнен участник беспорядков

12 дек. 9:22

В Иране казнили участника беспорядков, признанного виновным в убийстве двух сотрудников сил безопасности. Об этом пишет агентство ISNA.

По его информации, мужчина смертельно ранил ножом силовиков в городе Мешхеде. По дороге, рассказал очевидец, преступник убивал всех, кто попадался ему на пути.

Убийцу задержали, когда он пытался покинуть страну.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.