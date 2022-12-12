Творческая и научная интеллигенция СНГ соберется в Ташкенте

12 дек. 9:27

XV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ пройдет с 12 по 14 декабря в Ташкенте, мероприятие посвящено теме "Гуманитарное сотрудничество – опыт 30 лет и перспективы развития", сообщает сайт Исполкома Содружества.

В рамках форума состоятся выставка МФГС "Лица Содружества", вручение межгосударственной премии "Звезды Содружества" и международной премии "Содружество дебютов".

Также участники посетят панельные дискуссии на темы "Культурное наследие стран Содружества", "Научно-образовательное сообщество стран СНГ", "Новейший культурный код СНГ: векторы развития сотрудничества", "Литература стран Содружества – новые механизмы интеграции", "Сотрудничество молодежи стран Содружества" и т.д.

Кроме того, на форуме пройдет Совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, по итогам которого будет принята итоговая резолюция.