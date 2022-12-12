Россияне выбирают натуральные елки

12 дек. 9:23

В этом декабре в России покупки натуральных елей выросли на 86% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года, спрос на искусственные елки снизился на 16%, следует из исследования банка "Русский Стандарт", пишет РИА Новости.

"Общее количество покупок натуральных елей для поднятия настроения по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года выросло на 86%. Средний чек одной покупки живой ели (как срубленной, так и в горшках), по данным банка, составил 5 642 рубля", - говорится в сообщении.

Средний чек покупки искусственного дерева, спрос на которые опустился на 16% от прошлогоднего, составляет 3 991 рубль.

Спрос на елочные игрушки, гирлянды и мишуру остается на уровне прошлого года, спрос на бенгальские огни сократился почти вдвое - на 47%.