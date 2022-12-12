Си Цзиньпин призвал продвигать китайскую культуру в мире

12 дек. 9:05

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал способствовать продвижению китайской культуры в глобальном масштабе

"Нужно постоянно укреплять сплоченность китайской нации и силу влияния китайской культуры", - отметил он, выступая с таким призывом после того, как китайские традиционные методы приготовления чая были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Далее Си Цзиньпин отметил, что необходимо углублять обмены и взаимное обучение между цивилизациями, систематически заниматься охраной нематериального культурного наследия.