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Си Цзиньпин призвал продвигать китайскую культуру в мире

Си Цзиньпин призвал продвигать китайскую культуру в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал способствовать продвижению китайской культуры в глобальном масштабе

"Нужно постоянно укреплять сплоченность китайской нации и силу влияния китайской культуры", - отметил он, выступая с таким призывом после того, как китайские традиционные методы приготовления чая были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Далее Си Цзиньпин отметил, что необходимо углублять обмены и взаимное обучение между цивилизациями, систематически заниматься охраной нематериального культурного наследия.

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