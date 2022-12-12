Социологи рассказали о вредных привычках россиян

12 дек. 8:55

Согласно данным национального мониторинга общественного здоровья подготовленного междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского университета, россияне в среднем начинают курить в 17-18 лет, всего на сегодняшний день курит около 34% россиян.

"Употреблять табак россияне в среднем начинают в возрасте 17,7 лет и до 25 лет, женщины и мужчины курят с одинаковой вероятностью. Всего же курит 34% россиян. Каждый десятый курильщик в России выкуривает более 20 сигарет в день. Такая привычка приводит в среднем к семи сердечным приступам в группе из 100 человек среднего возраста", - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что алкоголь употребляют 76% опрошенных россиян, а 42% - с повышенным риском для здоровья, из которых каждый десятый в возрасте 18-24 лет.

Исследование проводилось в России в период с июля по август 2022 года, в нем приняло участие 2 150 человек - 54% женщин и 46% мужчин. Средний возраст респондента составил 45 лет.