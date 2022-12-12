На Москву обрушилась половина декабрьского снега

12 дек. 8:32

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца, за 12 часов обрушилось более 50% от месячной нормы осадков.

"За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы. В Подмосковье в Клину – 20 миллиметров, Ново-Иерусалиме и Пушкино – 21 миллиметр, Наро-Фоминске и Электроуглях – 22 миллиметра, Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном – 23 миллиметра, Долгопрудном – 24 миллиметра, в Можайске – 25 миллиметров, или 55% от все декабрьской нормы осадков", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Тишковец также отметил, что осадки продолжаются.