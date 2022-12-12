В Казахстане зафиксирована рекордная инфляция

12 дек. 8:18

Показатель инфляции в Казахстане в ноябре составил 19,6% в годовом выражении, достигнув исторического максимума, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения", - сказал он на расширенном заседании правительства в понедельник.

По словам главы правительства республики Алихана Смаилова, основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.