Чего будет строить россиянам крабовый салат

12 дек. 8:05

Продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырех человек обойдутся в России в декабре в 290,02 рублей, пишет RT со ссылкой на подсчеты аналитиков платформы фискальных данных «Такском».

Также согласно подсчетам аналитиков относительно аналогичного периода 2021 года стоимость ингредиентов выросла на 10%. При подсчете задействовали 43 млрд кассовых чеков.

Уточняется, что для определения стоимости продуктов учитывали цены на упаковку крабовых палочек (122 рублей), четыре яйца (34 рублей), один огурец (39,5 рублей), банку консервированной кукурузы (75 рублей), 100 г майонеза (19,2 рублей), чайную ложку соли (32 копеек).