Россияне вкладывают в недвижимость в Турции, ОАЭ и Грузии

12 дек. 7:56

Самыми популярными странами для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость стали Турция, ОАЭ и Грузия.

«В топ-5 самых популярных среди россиян направлений вошли Турция (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузия (9%), Испания и Греция (по 8%)», - говорится в исследовании международного брокера недвижимости Tranio.

Кроме того, в первую десятку вошли Кипр, Таиланд, Черногория, Франция и Индонезия, передает ТАСС, уточняя, что за январь – ноябрь 2022 года спрос россиян на недвижимость за границей вырос сильнее, чем в большинстве других стран СНГ – на 89%.