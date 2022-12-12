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Новая Зеландия ввела санкции против 22 иранских чиновников

Новая Зеландия ввела санкции против 22 иранских чиновников

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран, в связи с подавлением протестов в стране, говорится в обнародованном в понедельник заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн и главы МИД Нанайи Махуты.

"Новая Зеландия вводит санкции в отношении сотрудников органов безопасности Ирана в связи с продолжающимся подавлением правящим режимом этого государства протестов, вызванных смертью Махсы Амини. Мы также продолжим добиваться более пристального внимания к событиям в Иране и проведения их расследования <…>, а также будем призывать иранские власти к более мягким мерам реагирования [на протесты] и отмене всех смертных приговоров", - цитирует документ ТАСС.

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