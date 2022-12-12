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Ливни вызвали подтопление в Анталье

Ливни вызвали подтопление в Анталье

Ливень, прошедший в ночь на понедельник в провинции Анталья, местами привел к подтоплениям улиц и домов, информирует телеканал TRT 1.

 Сообщается, что в уезде Кумлуджа разрушены мосты, затоплены теплицы. Власти призвали гостей и местных жителей не выходить без необходимости на улицу.

"Мы не видели такого ливня на протяжении 50 лет. Жертв и пострадавших, к счастью, нет, но ситуация очень серьезная", - сказал мэр Кумлуджа Мустафа Колеоглу.

Также сообщается о том, что ливни вызвали подтопления и в уезде Финике Антальи.

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