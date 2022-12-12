Диетолог рассказала, кому не стоит пить кофе

12 дек. 6:03

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева сообщила, что есть люди, которым не стоит пить кофе.

По ее словам, этот напиток вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением, так как этот напиток влияет на сердечный ритм, отметила врача.

Также кофе нарушает усвоение лекарств для лечения некоторых болезней. В частности, сахарного диабета, сказала она агентству «Прайм».

Эндокринолог подчеркнула, что для взрослого человека норма — две-три чашки кофе в сутки.