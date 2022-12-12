Обзор СМИ Кавказа 5 - 11 декабря

При поддержке РФ в Абхазии реализуются проекты в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономического развития. Уже сверстана Инвестпрограмма на очередной цикл, разработана и утверждена Государственная программа социально-экономического развития республики на период до 2025 года. Она объединила в себе все инструменты для развития экономики республики и повышения качества жизни ее граждан. Российские и абхазские специалисты работают над выполнением программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства с российским. Об этом, как передают агентства "Абхазия-информ" и "Спутник-Абхазия", говорил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Он отметил, что программа была подписана на полях встречи президентов двух стран. Полноценная ее реализация должна способствовать решению наиболее важных для Абхазии проблем, связанных с развитием промышленного производства, продвижением малого и среднего бизнеса, туризма, модернизацией энергетической системы. По результатам девяти месяцев 2022 года торговый оборот между Абхазией и РФ вырос на 41,5% по сравнению с прошлым годом.

Глава правительства Абхазии Александр Анкваб подчеркнул, что Россия оказывает существенную помощь Абхазии в различных сферах. Это и промышленность, и курортная сфера, и сельское хозяйство, и укреплении границ. По его словам, ежемесячно порядка 300 млн рублей перечисляется для оплаты пенсий граждан России, проживающих постоянно в Абхазии. Реализуется программа формирования общего социального и экономического пространства. Она охватывает банковскую сферу, энергетику, таможенное регулирование, экспортном контроле и другие. Из 45 мероприятий программы гармонизации реализованы 16, среди которых пять двусторонних соглашений, три закона Абхазии, нормативные акты Абхазии в сфере составления отчетности об исполнении бюджетов, ведения кассового плана и ряд других документов. Реализацию 8 мероприятий в сфере миграции, здравоохранения, образования, картографии и налогообложения решено перенести на 2023 год.

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Ингушская газета "Сердало" пишет, что проблема безработицы в Ингушетии остается одной из самых острых. В связи с этим не может не радовать снижение ее уровня на 5% за 10 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Этому способствовало воплощение в жизнь программ министерства труда, занятости и социального развития республики. По словам руководителя ведомства Хаджибекира Муталиева, в 2022 году в РИ была продолжена реализация Комплекса мер по восстановлению до уровня 2019 года численности занятого населения. Реализацией госпрограмм, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета в 2022 году, охвачено около 26 тыс. участников, трудоустроено более 11 тыс. человек. По линии реализации государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных жителей Ингушетии, удалось трудоустроить 1204 человека, это 80,5 % от планового показателя.

В 2022 году программой предоставления государственной соцпомощи на основе социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим жителям в Ингушетии охвачено 2355 человек. До конца года в Ингушетии намерены заключить договора и организовать общественные работы почти для 400 человек, зарегистрированных в органах службы занятости населения в поисках подходящей работы, сегодня уже заключено 322 договора. Минтруда РИ на постоянной основе организует ярмарки вакансий во всех районах, муниципальных образованиях региона. На недавнем мероприятии в конце октября было предложено более 1,5 тыс. вакансий. В нем участвовали работодатели из других субъектов страны. От Ингушетии свои рабочие места гражданам предложили два десятка предприятий и организаций республики.

В Ингушетии есть предприятия, испытывающие недостаток в кадрах. На одном из них, на швейной фабрике в Али-Юрте побывал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Фабрика была открыта в 2017 году, ее сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Спустя некоторое время после запуска фабрика была закрыта. В 2019 году правительством республики была создана рабочая группа по решению вопросов реанимации 11 простаивающих предприятий, и в конце 2020 года, благодаря турецким инвесторам, работа на швейной фабрике возобновилась. Сегодня там созданы условия для успешной работы. "Я пригласил Совет тейпов и различные общественные организации республики, чтобы они оценили возможности и резервы швейной фабрики Ингушетии, выступали перед жителями региона и рассказывали им об этом, разъясняли, показывали плюсы достойной работы и зарплаты", — отметил Калиматов.

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Над реализацией туристического потенциала Северного Кавказа будет работать Минэкономразвития РФ как куратор по работе с сектором малого и среднего предпринимательства, предлагая туристическому бизнесу адресные меры поддержки. На ближайшие три года запланировано выделение более 90 млрд рублей на развитие туризма. Среди ключевых приоритетов: грантовая поддержка бизнеса, льготное кредитование для строительства и реконструкции отелей, софинансирование строительства и модернизации обеспечивающей инфраструктуры. Об этом говорилось на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на заместителя гендиректора компании Кавказ.РФ Николая Гончарова.

К началу декабря курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии уже посетило 529 тыс. человек против 391 тыс. человек в прошлом году. По итогу 2022 года ожидается увеличение общего турпотока до 2%. Прогноз на следующий год – стабильный рост на 15-20%. Горнолыжный сезон на курорте стартовал 19 ноября – гостям доступна самая высокогорная в стране трасса "Гарабаши – Мир". Для удобства гостей здесь заработала система, которая позволяет использовать банковскую карту в качестве ски-пасса, ведётся работа по внедрению системы распознавания лиц и прохода через турникеты по биометрии. К концу декабря завершатся работы по обустройству центральной площади с обновлёнными торговыми павильонами, сервис-центром и сценой, а также парковки на 800 машиномест.

Трассы на карачаево-черкесском горнолыжном курорте "Архыз открыли с 10 декабря в тестовом режиме. Официально дать старт сезону планируется 17 декабря. В первую очередь открылись две трассы "синего" уровня сложности на южно-ориентированном склоне туристического поселка Романтик, а также две "красных", "зеленая" и "синяя" на северном склоне. Их общая протяженность составит почти 6 км, сообщают местная газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра" и портал "Кубань 24". Годом ранее сезон катания на "Архызе" начался 4 декабря и продлился до 17 апреля. До официального старта сезона на курорте будет действовать сниженный тариф: день катания для взрослых обойдется в 1400 рублей, детям — 900 рублей. Приобрести ски-пассы со скидкой можно в официальном интернет-магазине курорта и в кассах.