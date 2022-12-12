В Кисловодске назвали возведенные за последние пять лет новые соцобъекты

12 дек. 3:28

Власти Кисловодска за последние пять лет построили 15 муниципальных объектов на сумму 4,8 млрд рублей, - сообщил сегодня глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Среди них - школа на улице Губина, детские сады на улицах Коллективной и Замковой, спорткомплекс в пойме реки Подкумок, 14 спортивных площадок, восстановленный исторический корпус школы номер 1", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

"Кисловодск получает рекордную финансовую государственную поддержку. Так, в прошлом году доля субсидий в собственных доходах составила 70%", - отметил глава курорта.

Напомним, в июле 2022 года правительство России расширило перечень мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года.