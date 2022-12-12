В Ставрополе открывается форум Всемирного Русского Народного собора

12 дек. 1:16

В понедельник, 12 декабря, в Ставрополе открывается Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора.

В этом году дискуссии развернутся по теме "Священная война: преображение России", обсудить которую в Ставрополь приедут около 200 экспертов со всей страны. В числе приглашенных - заместитель председателя Всемирного русского народного собора, возглавляющий медиахолдинг "Царьград" Константин Малофеев и заслуженный артист России, актер-депутат Дмитрий Певцов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Форум в краевом центре продлится два дня.