Туркменистан проведет неделю российского кино и анимации

11 дек. 21:56

В Ашхабаде с 12 по 16 декабря состоится неделя российского кино и анимации, - сообщает пресс-служба отдела образования, науки и культуры российского посольства в Туркменистане.

Показы пройдут на трех площадках: в кинотеатрах "Ашхабад" и "Беркарар", а также в Русском доме. Вход на мероприятие бесплатный.

В программу вошли фильмы современных отечественных режиссеров. Среди них Александр Домогаров - младший (фильм "Пальма"), Николай Хомерики ("Белый снег"), Олег Погодин ("Конек-Горбунок"), Александр Карпиловский ("Честное пионерское") и другие. Также будут показаны мультфильмы и два документальных фильма - "Родом из детства" и "Память предков".