В Тбилиси приглашают на новогодний книжный фестиваль

11 дек. 21:43

Новогодний книжный фестиваль проведут в Тбилиси с 16 по 18 декабря на территории ExpoGeorgia, об этом сообщают организаторы.

В нем примут участие все основные грузинские издательства. Они обещают предоставить специальные новогодние скидки, передает "Новости-Грузия".

К мероприятию присоединяется и детский книжный фестиваль, учрежденный в 2021 году по проекту ЮНЕСКО "Тбилиси - книжная мировая столица".

Организаторы обещают подготовить для детей специальные пространства с развлекательными и познавательными мероприятиями.