РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Дагестане подвели итоги полумарафона "Огни Дербента"

В Дагестане подвели итоги полумарафона &quot;Огни Дербента&quot;

Более 600 человек сегодня приняли участие в полумарафоне "Огни Дербента" в Дагестане, - сообщили в пресс-службе республиканского министерства по туризму и народным художественным промыслам.

"Ночной забег стартовал с крепости Нарын-кала. Полумарафон организован при поддержке министерства по туризму и народным художественным промыслам региона. Дистанций было несколько для бегунов любого уровня: 21, 10 и 3 км. Также любой желающий имел возможность пробежать короткую дистанцию по ночному городу - 900 м", - рассказал руководитель ведомства Эмин Мерданов, передает ТАСС.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, а также ценными призами, - добавили в пресс-службе, отметив: теперь забег станет ежегодным. 

930 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version