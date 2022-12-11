В Дагестане подвели итоги полумарафона "Огни Дербента"

11 дек. 21:13

Более 600 человек сегодня приняли участие в полумарафоне "Огни Дербента" в Дагестане, - сообщили в пресс-службе республиканского министерства по туризму и народным художественным промыслам.

"Ночной забег стартовал с крепости Нарын-кала. Полумарафон организован при поддержке министерства по туризму и народным художественным промыслам региона. Дистанций было несколько для бегунов любого уровня: 21, 10 и 3 км. Также любой желающий имел возможность пробежать короткую дистанцию по ночному городу - 900 м", - рассказал руководитель ведомства Эмин Мерданов, передает ТАСС.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, а также ценными призами, - добавили в пресс-службе, отметив: теперь забег станет ежегодным.