МИД Азербайджана призвал Россию обеспечить доступ к месторождениям Гызылбулаг и Дамирли

11 дек. 20:30

МИД Азербайджана передал российской стороне ноту в связи с инцидентом вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе, - говорится в распространенном сегодня заявлении главы пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту. Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Накануне представители министерств экономики и экологии Азербайджана, а также некоторых других гражданских структур прибыли на месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых и потенциальным нанесением экологического ущерба. Договоренность о проведении мониторинга была достигнута заранее на переговорах между азербайджанской стороной и командованием РМК, однако группа местных активистов не допустила азербайджанских чиновников на территорию рудников.

В министерстве добавили, что в документе "была подчеркнута недопустимость препятствования или выдвижения каких-либо условий для совершения подобных поездок", а "деятельность миротворческого контингента, размещенного на части территории Азербайджана, должна проводиться в строгом соблюдении суверенитета и территориальной целостности республики".