В Воронеже пылала жилая девятиэтажка, есть жертва

11 дек. 20:11

Воронежские спасатели эвакуировали 38 человек из-за пожара в девятиэтажном доме в Центральном районе Воронежа, который унес жизнь мужчины, - сообщил представитель ГУМЧС по Воронежской области.

"Информация о пожаре в девятиэтажном доме поступила спасателям сегодня в 17:41 мск. По прибытии подразделений обнаружено сильное задымление в подъезде и жильцы, просящие помощи в окнах. Сотрудниками ПО эвакуировано 26 человек, спасено 12 человек при помощи масок спасаемого", - сообщил представитель ГУМЧС, передает РИА Новости.

На месте пожара обнаружен труп мужчины, его личность устанавливается.

"Пожар был ликвидирован в 18:53 мск, на месте происшествия работали 10 расчетов пожарной охраны, - добавили в МЧС региона.