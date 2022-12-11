Новые ограничения увеличили очередь из грузовиков на Керченской переправе

11 дек. 19:48

Сегодня за день очередь грузовиков на Керченскую переправу увеличилась более чем в 1,5 раза, до 288 автомобилей, после объявления о введении с полуночи ограничения на движение фур грузоподъемностью более 1,5 т по Крымскому мосту, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На накопительной парковке в поселке Ильич свою очередь на Керченскую переправу ожидают водители 288 автомобилей", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в Минтрансе РФ сообщили, что грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 т с 00.00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту.