Илья Топурия выиграл свой пятый поединок в UFC

11 дек. 19:27

Грузинский боец смешанных единоборств Илья Топурия провел свой пятый поединок в UFC в Лас-Вегасе против американца Брайса Митчелла и победил соперника в двух раундах.

Грузинский боец навязал американцу свою тактику и максимально уклонялся от атак Митчелла, выигрывая по числу точных попаданий. С первых секунд второго раунда Топурия активно атаковал и отправил Брайса в нокдаун, за которым последовало несколько мощных ударов. В конце концов соперник предпочел сдаться, - передает Sputnik Грузия.

Это 13-я победа в карьере 25-летнего Ильи Топурия, после которой он переместится на девятое место в обновленном рейтинге UFC в полулегком весе.