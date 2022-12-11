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Строители повредили тепловую сеть в Астане

Строители повредили тепловую сеть в Астане

Жители столицы Казахстана сегодня наблюдали огромные клубы пара, которые поднимались на левом берегу столицы.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что это не дым от пожара, а пар от порыва труб теплоснабжения, этот факт подтвердили и в "Астана-Теплотранзит".

"При производстве работ была повреждена тепловая сеть. Оперативная бригада АО "Астана-Теплотранзит" находится на месте для локализации участка. Под временное отключение попадает многоквартирный жилой комплекс", – говорится в сообщении компании, передает Sputnik Казахстан.

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